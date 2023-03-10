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Гавриков Новиков Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Иван Спиридонов

Мать: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Мать ребёнка: Марья Константинова

Рождение ребёнка
14.12.1843

Дочь: Ульяна Никитина

Мать ребёнка: Марья Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Никитина

Мать ребёнка: Марья Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Марья Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Прокопий Никитович

Мать ребёнка: Марья Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Василий Никитович

Мать ребёнка: Марья Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Андрей Никитович

Мать ребёнка: Марья Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Константинова

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от удушья в возрасте 96 лет
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