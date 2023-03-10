Гавриков Новиков Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Иван Спиридонов
Мать: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гавриков-Новиков Петр Никитов
Мать ребёнка: Марья Константинова
Рождение ребёнка
14.12.1843
Дочь: Ульяна Никитина
Мать ребёнка: Марья Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Никитина
Мать ребёнка: Марья Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Марья Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Прокопий Никитович
Мать ребёнка: Марья Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Василий Никитович
Мать ребёнка: Марья Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Андрей Никитович
Мать ребёнка: Марья Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Константинова
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от удушья в возрасте 96 лет