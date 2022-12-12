Петров Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти15.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Петров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Петрова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петров Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.
Дочь: Яковлева Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Ильинична
Смерть
15.03.1958
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен на Люблинском кладбище г. Москвы, участок №19