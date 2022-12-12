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Петров Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

15.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Петров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Петрова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Петров Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.

Дочь: Яковлева Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Анна Ильинична

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Ильинична

Смерть
15.03.1958
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен на Люблинском кладбище г. Москвы, участок №19
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