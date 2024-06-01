Параскева Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Савва
Мать: не указана
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Баяндина Ксения Никитична
Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Баяндина Дарья Никитична
Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
19.08.1781
Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1797
Сын: Баяндин Иван Никитич
Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834) Отец умер еще в 1788???
Смерть
Неизвестно