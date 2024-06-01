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Параскева Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Савва

Мать: не указана

Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Никита Ионович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Баяндина Ксения Никитична

Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Баяндина Дарья Никитична

Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
19.08.1781

Сын: Баяндин Демид Никитич

Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1790

Сын: Баяндин Степан Никитич

Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1797

Сын: Баяндин Иван Никитич

Отец ребёнка: Баяндин Никита Ионович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834) Отец умер еще в 1788???
Смерть
Неизвестно

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