Садчикова Дарья Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1888 ст.
Дочь: Картышова Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Садчиков Терентий Егорович
Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно