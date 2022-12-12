Садчикова Дарья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова Дарья Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1888 ст.

Дочь: Картышова Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Садчиков Терентий Егорович

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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