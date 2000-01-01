Nikodem (Górska) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nikodem (Górska) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1888

Дата смерти

26.06.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1888

Отец: Górska ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.02.1913

Дочь: Wylęga Pelagia

Отец ребёнка: Nikodem Stanisław

Mirków
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nikodem Stanisław

Mirków
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nikodem Ludwik

Отец ребёнка: Nikodem Stanisław

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nikodem Piotr

Отец ребёнка: Nikodem Stanisław

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Śmiejczak Balbina

Отец ребёнка: Nikodem Stanisław

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wróbel Stanislawa

Отец ребёнка: Nikodem Stanisław

Смерть
26.06.1981
Mirków
Похороны
Неизвестно
Mirków
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