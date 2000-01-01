Nikodem (Górska) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1888
Дата смерти26.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1913
Дочь: Wylęga Pelagia
Отец ребёнка: Nikodem Stanisław
Mirków
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Nikodem Stanisław
Mirków
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nikodem Ludwik
Отец ребёнка: Nikodem Stanisław
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nikodem Piotr
Отец ребёнка: Nikodem Stanisław
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Śmiejczak Balbina
Отец ребёнка: Nikodem Stanisław
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wróbel Stanislawa
Отец ребёнка: Nikodem Stanisław
Смерть
26.06.1981
Mirków
Похороны
Неизвестно
Mirków