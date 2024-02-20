Вишнивецкая (Штепа) Христина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишнивецкая (Штепа) Христина Антоновна

Вишнивецкая (Штепа) Христина Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Штепа Антоний Кириллович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
22.01.1878

Муж: Вишнивецкий Алексей Андреевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close