Казанцева Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцева Елизавета Александровна

Казанцева Елизавета Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1948

Отец: не указан

Мать: Шалина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.08.1969

Сын: Казанцев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Казанцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1972

Сын: Казанцев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Казанцев Владимир Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close