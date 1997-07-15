Казанцева Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1948
Отец: не указан
Мать: Шалина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.08.1969
Сын: Казанцев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Казанцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
03.08.1972
Сын: Казанцев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Казанцев Владимир Александрович