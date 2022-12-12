(Вихляева) Капитолина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вихляев Николай Васильевич
Мать: не указана
Крещение
29.11.1895
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанская девица гор. Сарапула Капитолина Николаевна Вихляева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно