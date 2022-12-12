(Вихляева) Капитолина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вихляева) Капитолина Николаевна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вихляев Николай Васильевич

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
29.11.1895
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанская девица гор. Сарапула Капитолина Николаевна Вихляева
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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