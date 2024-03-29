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Протасьев Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Протасьев Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Протасьев Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Протасьева Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Протасьев Пётр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Протасьев Евгений Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1835
Москва, город федерального значения Москва
Дом 21. В доме лейтенанта Андрея Васильевича Протасьева: 186. Андрей Васильевич Протасьев вдов 58 лет дети его: 187. Василий 15 лет 176. Анна 13 лет 188. Пётр 11 лет 189. Евгений 9 лет ЦГА Москвы. Ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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