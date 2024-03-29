Протасьев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Протасьев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Протасьев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Протасьева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Протасьев Евгений Андреевич
Упоминание
1835
Москва, город федерального значения Москва
Дом 21. В доме лейтенанта Андрея Васильевича Протасьева: 186. Андрей Васильевич Протасьев вдов 58 лет дети его: 187. Василий 15 лет 176. Анна 13 лет 188. Пётр 11 лет 189. Евгений 9 лет ЦГА Москвы. Ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно