Железнякова (Чурсина) Акулина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти?.01.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чурсин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Железняков Филипп Семенович
Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Железняков Роман Семенович
Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Железняков Иван Семенович
Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1916
Дочь: Гоман (Железнякова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович
Мормыши, Романовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924
Сын: Железняков Петр Семенович
Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Железняков Михаил Семенович
Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович
Смерть
?.01.1960
Тбилиси, ქ. თბილისი