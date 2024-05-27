Железнякова (Чурсина) Акулина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезнякова (Чурсина) Акулина Владимировна

Железнякова (Чурсина) Акулина Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

?.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чурсин Владимир

Мать: Чурсина Устинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железняков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Железняков Филипп Семенович

Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Железняков Роман Семенович

Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Железняков Иван Семенович

Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1916

Дочь: Гоман (Железнякова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович

Мормыши, Романовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Железняков Петр Семенович

Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Железняков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Железняков Семен Иванович

Смерть
?.01.1960
Тбилиси, ქ. თბილისი

Мы используем куки для улучшения работы сайта.