Лунева Марфа Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Лунев Моисей Ермилов
Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Марфа Ермилова
Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
Рождение ребёнка
19.02.1742
Сын: Лунев Архип Ермилов
Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Упоминание
1744
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Дедова Наталья Ермилова
Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
Место жительства
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино