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Лунева Марфа Васильева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Лунев Моисей Ермилов

Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Марфа Ермилова

Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1742

Сын: Лунев Архип Ермилов

Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Упоминание
1744
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Лунев Автоном Ермилов

Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Дедова Наталья Ермилова

Отец ребёнка: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Смерть
После 1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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