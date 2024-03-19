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Илья Андреевич

Место рождения

Микляево, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1779 и 1781

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Между 1749 и 1752 г.р.

Мать

Между 1750 и 1753 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781

Отец: Андрей Григорьевич

Мать: Федора Григорьевна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1796 и 1807

Жена: Евдокия Ивановна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1811

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