Илья Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1779 и 1781
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781
Отец: Андрей Григорьевич
Мать: Федора Григорьевна
Бракосочетание
Между 1796 и 1807
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
После 1811