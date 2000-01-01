Лосев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лосев Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Анастасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Трофим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Давыд Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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