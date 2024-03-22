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Савва Фролов

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.
1733 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Фрол Федоров

Мать: не указана

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Максим Савин

Мать ребёнка: Аксинья Власова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Савин

Мать ребёнка: Аксинья Власова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Тимофей Савин

Мать ребёнка: Аксинья Власова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
После 1786

Жена: Матрена Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Власова

Смерть
Неизвестно
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