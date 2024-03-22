Савва Фролов
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Фрол Федоров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Максим Савин
Мать ребёнка: Аксинья Власова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Савин
Мать ребёнка: Аксинья Власова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Тимофей Савин
Мать ребёнка: Аксинья Власова
Бракосочетание
После 1786
Жена: Матрена Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Власова
Смерть
Неизвестно