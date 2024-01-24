Отнякина Надежда Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти21.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
с. Кёрша Бондарского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
21.12.1921
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
с. Керша Бондарский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.08.1926
Дочь: Комарова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
с. Керша Бондарский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Отнякина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1929
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
с. Кёша Бондарский район Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1932
Дочь: Носырева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шабанова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Отнякин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
с. Керша Бондарского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отнякин Александр Иванович
Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1970
Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край