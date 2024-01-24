Отнякина Надежда Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отнякина Надежда Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

21.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Отнякин Павел Иванович

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

с. Кёрша Бондарского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
21.12.1921

Сын: Отнякин Николай Иванович

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

с. Керша Бондарский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.08.1926

Дочь: Комарова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

с. Керша Бондарский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Отнякина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1929

Сын: Отнякин Петр Иванович

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

с. Кёша Бондарский район Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1932

Дочь: Носырева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шабанова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Отнякин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

с. Керша Бондарского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отнякин Александр Иванович

Отец ребёнка: Отнякин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отнякин Иван Николаевич

Смерть
21.08.1970
Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
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