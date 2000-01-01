Лоскутов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1939
Рождение ребёнка
11.02.1964
Сын: Лоскутов Игорь Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1971
Сын: Лоскутов Александр Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно