Лоскутов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1939

Отец: Лоскутов Михаил Нилович

Мать: Лоскутова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
11.02.1964

Сын: Лоскутов Игорь Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1971

Сын: Лоскутов Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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