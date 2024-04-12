Ибрагимов Мирсаяф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбрагимов Мирсаяф

Ибрагимов Мирсаяф

Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.07.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1834

Отец: Зиянгулов Ибрагим

Мать: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мирхайдаров Гильмибаян

Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал

Рождение ребёнка
28.10.1859

Дочь: Вазига

Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1870

Жена: Ибрагимова Бадержамал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1870

Дочь: Гульзагура

Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close