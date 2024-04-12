Ибрагимов Мирсаяф
Место рождения
Дата рождения16.07.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1834
Отец: Зиянгулов Ибрагим
Мать: Зиянгулова Сандугас
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мирхайдаров Гильмибаян
Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал
Рождение ребёнка
28.10.1859
Дочь: Вазига
Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал
Бракосочетание
20.01.1870
Жена: Ибрагимова Бадержамал
Рождение ребёнка
21.12.1870
Дочь: Гульзагура
Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Бадержамал
Смерть
Неизвестно