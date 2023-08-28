Коптева (Бошина) Нина Петровеа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бошин Пётр
Мать: Бошина Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптев --
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптев Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптева Людмила
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно