Мордвинов Федот Никитич
Место рождения
Дата рождения27.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1875 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.03.1875 ст.
Восприемники: билетный солдат д. Бурнаево Никита Аверьянов и Тихона Давыдова дочь Параскева.
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.
Дочь: Еликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна
Мать ребёнка: Мордвинова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Еликова (Мордвинова) Александра Федотовна
Мать ребёнка: Мордвинова Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно