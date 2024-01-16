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Мордвинов Федот Никитич

Место рождения

Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1875 ст.

Отец: Мордвинов Никита Стефанов

Мать: Параскева Ефремова/Ефимова

Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Агриппина Ивановна

Крещение
02.03.1875 ст.
Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: билетный солдат д. Бурнаево Никита Аверьянов и Тихона Давыдова дочь Параскева.
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.

Дочь: Еликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна

Мать ребёнка: Мордвинова Агриппина Ивановна

Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Еликова (Мордвинова) Александра Федотовна

Мать ребёнка: Мордвинова Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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