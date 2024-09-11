Новосёлова Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти22.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Иван Степанович
Смерть
22.06.1989