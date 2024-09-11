Новосёлова Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосёлова Дарья Ефимовна

Новосёлова Дарья Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

22.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Степанович

Рождение ребёнка
29.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Иван Степанович

Смерть
22.06.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.