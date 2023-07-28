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ГлавнаяЛюдиПопова Прасковья Никаноровна

Попова Прасковья Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Попов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1890

Сын: Попов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.04.1893

Сын: Попов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Попова (Попова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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