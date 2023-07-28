Попова Прасковья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1887
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1890
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1893
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Попова (Попова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно