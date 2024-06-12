Кокуш (Сердюк) Марфа
Место рождения
Дата рождения22.04.1903
Дата смерти19.04.1977
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокуш Антон
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Киркина (Кокуш) Пелагея
Отец ребёнка: Кокуш Антон
Смерть
19.04.1977
Орск, город Орск, Оренбургская область