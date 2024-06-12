Кокуш (Сердюк) Марфа 22.04.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кокуш (Сердюк) Марфа

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Место рождения

Гродовка

Дата рождения

22.04.1903

Дата смерти

19.04.1977

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокуш Антон

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Киркина (Кокуш) Пелагея

Отец ребёнка: Кокуш Антон

Смерть
19.04.1977
Орск, город Орск, Оренбургская область

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