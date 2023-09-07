Суслов Георгий Сергеевич
Место рожденияКрапивинцы (Малый Лунгуш)
Дата рождения1913
Дата смерти23.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
23.10.1937
Дочь: Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Брундасова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Суслов Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Брундасова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1941
Причина смерти: Погиб на войне | Был сапёром, по одной из версий подорвался на мине