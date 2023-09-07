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Суслов Георгий Сергеевич

Место рождения

Крапивинцы (Малый Лунгуш)

Дата рождения

1913

Дата смерти

23.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Суслов Сергей Андреевич

Мать: Лаетина Епистимия Иосифовна

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
23.10.1937

Дочь: Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Брундасова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Суслов Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Брундасова Варвара Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брундасова Варвара Матвеевна

Смерть
23.08.1941
Причина смерти: Погиб на войне | Был сапёром, по одной из версий подорвался на мине
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