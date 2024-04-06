Орлов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова (Орлова) Оксана Виктровна
Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Орлова) Юля Виктровна
Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина
Рождение ребёнка
27.01.1984
Дочь: (Орлова) Алёна Виктровна
Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.12.1993
Дочь: Устинова (Орлова) Любовь
Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина