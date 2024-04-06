Орлов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова (Орлова) Оксана Виктровна

Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Орлова) Юля Виктровна

Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина

Рождение ребёнка
27.01.1984

Дочь: (Орлова) Алёна Виктровна

Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.12.1993

Дочь: Устинова (Орлова) Любовь

Мать ребёнка: Орлова (Мальгина) Валентина

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

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