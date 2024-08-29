Пряхин Федот Андреевич
Место рождения
Дата рождения1677 ст.
Дата смерти1756 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович
Мать ребёнка: Пряхина Жена Федота Яковлевна
Рождение ребёнка
1728 ст.
Мать ребёнка: Пряхина Жена Федота Яковлевна
Смерть
1756 ст.
В возрасте 79 лет. Согласно РС 1762 (РГАДА: ф.350 оп.2 д.2564 двор № 77)
Упоминание
1762 ст.
Умер в 1756. На предыдущую ревизию (1745) было 68 лет. РГАДА: ф.350 оп.2 д.2564 двор № 77