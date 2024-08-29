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Пряхин Федот Андреевич

Место рождения

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1677 ст.

Дата смерти

1756 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряхина Жена Федота Яковлевна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Мать ребёнка: Пряхина Жена Федота Яковлевна

Рождение ребёнка
1728 ст.

Сын: Пряхин Игнатий Федотович

Мать ребёнка: Пряхина Жена Федота Яковлевна

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1756 ст.
Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
В возрасте 79 лет. Согласно РС 1762 (РГАДА: ф.350 оп.2 д.2564 двор № 77)
Упоминание
1762 ст.
Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Умер в 1756. На предыдущую ревизию (1745) было 68 лет. РГАДА: ф.350 оп.2 д.2564 двор № 77

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