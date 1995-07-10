Левчук Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1935
Дата смерти10.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.07.1995
Похороны
Неизвестно
Пыхтинское кладбище, г.Москва