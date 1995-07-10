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Левчук Николай Яковлевич

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

11.07.1935

Дата смерти

10.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
27.02.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.07.1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Пыхтинское кладбище, г.Москва
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