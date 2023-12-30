Краснова (Макарова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Макарова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Михаил Герасимович

Мать: Анна Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Краснов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Краснов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Николай Валентинович

Отец ребёнка: Краснов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Валентин

Смерть
Неизвестно
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