Краснова (Макарова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Михаил Герасимович
Мать: Анна Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Краснов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Краснов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Николай Валентинович
Отец ребёнка: Краснов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Валентин
Смерть
Неизвестно