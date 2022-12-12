Золотаревский Израиль Исаакович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Золотаревский Александр Израилевич
Мать ребёнка: Золоторевская Нина
Рождение ребёнка
01.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золоторевская Нина
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золоторевская Нина
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область