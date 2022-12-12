Золотаревский Израиль Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотаревский Израиль Исаакович

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Место рождения

Злынка, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Между 1881 и 1884 г.р.

Мать

Дети

Около 1929 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Золотаревский Исай (Шай) Иосифович

Мать: Золотаревская Софья Янкелевна

Злынка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Золотаревский Александр Израилевич

Мать ребёнка: Золоторевская Нина

Рождение ребёнка
01.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золоторевская Нина

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золоторевская Нина

Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область
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