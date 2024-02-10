Петрухин Евграф Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухин Евграф Яковлев

Петрухин Евграф Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Петрухин Яков Иванов

Мать: Петрухина Евдокия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрухина Агапия Иванова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Петрухина Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Иванова

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1883 ст.

Дочь: Петрухина Мария Евграфовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Иванова

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Петрухина Варвара Евграфовна

Мать ребёнка: не указана

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Петрухина Екатерина Евграфовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Иванова

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.