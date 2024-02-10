Петрухин Евграф Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Петрухин Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрухина Агапия Иванова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Петрухина Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1883 ст.
Дочь: Петрухина Мария Евграфовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Иванова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Петрухина Варвара Евграфовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Петрухина Екатерина Евграфовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Иванова
Смерть
Неизвестно