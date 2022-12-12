Никандр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Тимофей Никитич
Мать: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
19.02.1877 ст.
Сын: Иван Никандрович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никандрович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Никандрович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Анна Никандровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно