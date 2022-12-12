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Никандр Тимофеевич

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Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Тимофей Никитич

Мать: Дарья Яковлевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1877 ст.

Сын: Иван Никандрович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никандрович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Никандрович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Анна Никандровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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