Коноводов Евлампий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Коноводов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коноводова) Елена Евлампиевна
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноводов Федор Евлампиевич
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861
Сын: Коноводов Петр Евлампиевич
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ляпахина (Коноводова) Мария Евлампиевна
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно