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Коноводов Евлампий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Коноводов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коноводова) Елена Евлампиевна

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноводов Федор Евлампиевич

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Коноводов Петр Евлампиевич

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ляпахина (Коноводова) Мария Евлампиевна

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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