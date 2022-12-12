Тупицын Василий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Василий Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 или 1840 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 или 1840 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Военная служба
С 1855 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640,641) с 1855 взят в рекруты
Рождение ребёнка
08.01.1890 ст.

Сын: Тупицын Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Тупицына Надежда

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1917
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи проживал вдвоем с женой 60 лет.
Смерть
После 1917
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