Тупицын Василий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 или 1840 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 или 1840 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Военная служба
С 1855 ст.
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640,641) с 1855 взят в рекруты
Рождение ребёнка
08.01.1890 ст.
Сын: Тупицын Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Тупицына Надежда
Место жительства
1917
согласно с/хоз переписи проживал вдвоем с женой 60 лет.
Смерть
После 1917