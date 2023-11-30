Шалабанов Василий Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалабанов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалабанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалабанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно