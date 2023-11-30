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Шалабанов Василий Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Шалабанов Никонор Герасимович

Мать: Шалабанова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалабанов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалабанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалабанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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