Зотина (Носевич) Нелли Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотина (Носевич) Нелли Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1934

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1934

Отец: Носевич Семен Александрович

Мать: Носевич Анна Николаевна

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