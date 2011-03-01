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Гордина Дарья Андриановна

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

01.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2011

Отец: не указан

Мать: Богданова Татьяна Васильевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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