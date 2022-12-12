Кустарёва (Гурылева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.07.1895 ст.
Дата смерти22.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1923
Сын: Кустарёв Николай Федорович
Отец ребёнка: Кустарёв Федор Васильевич
Мешиха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.02.1975
Нижегородская обл., Борский р-н, затон 40 лет Октября