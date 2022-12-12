Кустарёва (Гурылева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустарёва (Гурылева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Шелокша, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.07.1895 ст.

Дата смерти

22.02.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелокша, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Кустарёв Николай Федорович

Отец ребёнка: Кустарёв Федор Васильевич

Мешиха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.02.1975
Нижегородская обл., Борский р-н, затон 40 лет Октября
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