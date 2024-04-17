Кожевникова (Мулюкова) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1978
Отец: Мулюков Сергей Солихович
Мать: Мулюкова Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.2005
Дочь: Кожевникова Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Кожевников Антон Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.05.2012
Сын: Кожевников Никита Антонович
Отец ребёнка: Кожевников Антон Евгеньевич