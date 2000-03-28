Минаев Евгений Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинаев Евгений Егорович

Минаев Евгений Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1932

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1932

Отец: Минаев Егор Иванович

Мать: Минаева Елена Константиновна

Рождение ребёнка
27.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минаева Ирина Герасимовна

Рождение ребёнка
23.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минаева Ирина Герасимовна

Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
04.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минаева Ирина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Ирина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
авиастроитель
Смерть
1977
Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на амуре, кладбище Амурсталь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close