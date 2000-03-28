Минаев Евгений Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1932
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1932
Отец: Минаев Егор Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1960
Рождение ребёнка
23.06.1964
Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
04.01.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
авиастроитель
Смерть
1977
Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на амуре, кладбище Амурсталь