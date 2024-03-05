Суменко Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суменко Анатолий
Мать ребёнка: Суменко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суменко Григорий
Мать ребёнка: Суменко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суменко Наталья
Рождение ребёнка
28.01.1987
Дочь: Суменко Анжелика Владиславовна
Мать ребёнка: Сошникова Ирина Анатольевна