Суменко Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суменко Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суменко Анатолий

Мать ребёнка: Суменко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суменко Григорий

Мать ребёнка: Суменко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суменко Наталья

Рождение ребёнка
28.01.1987

Дочь: Суменко Анжелика Владиславовна

Мать ребёнка: Сошникова Ирина Анатольевна

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