Егоров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Екатерина