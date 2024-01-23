Егоров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Николаева Клавдия Эпиграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Олег Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Екатерина

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