Камалов Ахметсафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Ахметсафа

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалов Ахмет Хужа

Мать: (Шамиева) Маймуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зухрабану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зухрабану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зухрабану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зухрабану

Смерть
Неизвестно

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