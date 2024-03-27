Камалов Ахметсафа
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камалов Ахмет Хужа
Мать: (Шамиева) Маймуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно