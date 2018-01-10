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Новиков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1926

Дата смерти

10.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Новикова (Антошкина) Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Антошкина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
14.06.1959

Дочь: Лутай (Лутай) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Новикова (Антошкина) Анна Андреевна

Смерть
10.01.2018

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