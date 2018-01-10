Новиков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1926
Дата смерти10.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Новикова (Антошкина) Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1959
Дочь: Лутай (Лутай) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Новикова (Антошкина) Анна Андреевна
Смерть
10.01.2018