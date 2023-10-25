? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ивохин Степан Петрович

Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ивохин Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ивохин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич

п. Верхне_Мельковка Парбигского района Томской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивохин Антроп Петрович

Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close