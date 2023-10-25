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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич
п. Верхне_Мельковка Парбигского района Томской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивохин Петр Григорьевич