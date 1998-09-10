Крупина (Гоженко) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1966
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1966
Отец: Гоженко Андрей Владимирович
Мать: Надежда Романовна
Рождение ребёнка
10.09.1998
Отец ребёнка: Крупин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупин Сергей Анатольевич