Крупина (Гоженко) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Гоженко) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1966

Отец: Гоженко Андрей Владимирович

Мать: Надежда Романовна

Рождение ребёнка
10.09.1998

Сын: Крупин Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Крупин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Сергей Анатольевич

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