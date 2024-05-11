Хейсин Миней Леонтьевич 01.05.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсин Миней Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1871 ст.

Дата смерти

04.07.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1871 ст.

Отец: Хейсин Леонтий Моисеевич

Мать: Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Социал-демократ (меньшевик). Теоретик кооперативного движения.
Смерть
04.07.1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Эпилептический припадок
Похороны
После 04.07.1924
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Billion Graves | https://billiongraves.com/grave/Миней-Леонтьевич-Хейсин/39394633

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