Хейсин Миней Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1871 ст.
Дата смерти04.07.1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1871 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Социал-демократ (меньшевик). Теоретик кооперативного движения.
Смерть
04.07.1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Эпилептический припадок
Похороны
После 04.07.1924
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
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