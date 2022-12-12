Семенюк (Ясько) Параскева Юлиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1929
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет, 2 брак | Невесте 28 лет
Рождение ребёнка
03.03.1930
Сын: Семенюк Евгений Никанорович
Отец ребёнка: Семенюк Никонор Созонтьевич
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно