Семенюк (Ясько) Параскева Юлиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Ясько) Параскева Юлиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1929

Муж: Семенюк Никонор Созонтьевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет, 2 брак | Невесте 28 лет
Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Семенюк Евгений Никанорович

Отец ребёнка: Семенюк Никонор Созонтьевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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