Никитина (Латыева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Латыева) Анна Тимофеевна

Место рождения

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Хромцова Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Гладких Орина Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1730

Сын: Никитин Агей Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Устюгова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Иван Филатович

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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