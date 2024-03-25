Никитина (Латыева) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Хромцова Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Гладких Орина Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Устюгова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно