Коганов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1921
Дочь: Богданова Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Богданова Серафима Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Богданов Николай Максимович
Мать ребёнка: Богданова Серафима Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.09.1930
Сын: Богданов Владимир Максимович
Мать ребёнка: Богданова Серафима Дмитриевна
Смерть
Неизвестно