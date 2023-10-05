Коганов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоганов Максим

Коганов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1921

Дочь: Богданова Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Богданова Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Богданов Николай Максимович

Мать ребёнка: Богданова Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.1930

Сын: Богданов Владимир Максимович

Мать ребёнка: Богданова Серафима Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close