Белая (Михеева) Таиса Георгиевна
женский, родилась 12.12.1941
умерла 18.12.1995
ОтецМихеев ГеоргийНеизвестно г.р.
МатьМихеева Ксения20.03.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1941
Отец: Михеев Георгий
Мать: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.12.1995