Белая (Михеева) Таиса Георгиевна 12.12.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Белая (Михеева) Таиса Георгиевна

Автор
MB
Belyy M.

женский, родилась 12.12.1941

умерла 18.12.1995

Отец
Михеев ГеоргийНеизвестно г.р.
Мать
Михеева Ксения20.03.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1941

Отец: Михеев Георгий

Мать: Михеева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.12.1995

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