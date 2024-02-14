Городецкий Аркадий
Место рожденияРоссия, Улан-Удэ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Городецкий Сын
Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Городецкий Владислав
Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Городецкий Игорь Аркадьевич
Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай