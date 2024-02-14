Городецкий Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкий Аркадий

Место рождения

Россия, Улан-Удэ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Городецкий Сын

Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Городецкий Владислав

Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Городецкий Игорь Аркадьевич

Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай

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